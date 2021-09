RDC: la dificile gestion de la campagne de vaccination anti-Covid-19

La pandémie de Covid-19 s'invite sur les murs de Kinshsa comme ici sur l'enceinte de l'Académie des Beaux Arts (image d'illustration). REUTERS/Benoit Nyemba

Texte par : Sonia Rolley Suivre 2 mn

La République démocratique du Congo (RDC) a reçu 250 000 doses de vaccin Moderna et devrait recevoir 250 000 doses de plus du vaccin Pfizer. À l’heure actuelle, 18 000 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne, le 19 avril, pour un pays de plus de 100 millions d'habitants. Et parmi eux, beaucoup d’étrangers et surtout des Congolais qui voyagent. Ça fait beaucoup de doses de vaccins à gérer pour un pays qui, jusqu'ici, n'a que très peu vacciné. Les doses de Moderna seront périmées le 9 janvier 2022.