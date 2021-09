En Tunisie, des maraudes pour vacciner les gens de la rue

MCT via Getty Images

La Tunisie a lancé des journées de vaccination massive. Le pays a réussi à vacciner jusqu’à près de 600 000 personnes en quelques heures. Le pays compte onze millions d’habitants. Les les équipes de médecins du monde sont elles aussi sur le terrain et vont à la rencontre des personnes sans domicile fixe de Tunis pour les convaincre de se faire vacciner. RFI a suivi une maraude nocturne.

Avec notre correspondante à Tunis, Amira Souilem

« Mamaaa ! » Si elle s’égosille autant c’est pour la bonne cause. Imène Kochbati, volontaire chez Médecin du Monde, vient d’apercevoir un sans abri qu’elle connaît de l’autre côté de la rue. « Dis, ça te dit de te faire vacciner ? » « Vacciner contre quoi ? Le Covid, c’est ça ? Franchement, je vais le faire juste pour vous… »

Les sans-abris boudent les campagnes de vaccination. Il faut donc alors aller les chercher là où ils sont. Depuis une semaine, Taïeb Ben Alaya et ses équipes, sillonnent Tunis à bord d’un camping-car réaménagé en mini vaccinodrome.

« Pour la majorité, ce n’est pas une priorité. La priorité, c’est un abri, c’est de la nourriture, c’est de dormir au chaud en hiver, c’est d’avoir un petit air frais en été », explique Taïeb Ben Alaya, responsable de la campagne de vaccination des SDF en Tunisie.

Personnes en rupture familiale mais aussi migrants ou encore prostituées, les profils sont variés. Une grande constante cependant : le mouvement permanent de ces personnes. Pour la vaccination, il a donc fallu s’adapter. « On a opté pour le vaccin Johnson & Johnson parce que c’est un vaccin à monodose, ça ne nécessite pas deux doses. Donc vu la population qu’on suit, on n'arrive pas à les géolocaliser facilement pour faire deux doses et respecter les délais entre deux doses. »

En une semaine, les équipes de Médecins du monde ont déjà vacciné 80 des 600 personnes répertoriées comme vivant dans les rues de Tunis. Des sans-abris dont les âges vont de deux mois à 86 ans…

