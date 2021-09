Escalade dangereuse au sommet de l'État somalien

En Somalie, la crise politique provoquée par la disparition et le meurtre d'une jeune agente des services de renseignement au mois de juin dernier s'envenime. Alors qu'un processus électoral crucial doit démarrer cet automne, le président et le Premier ministre sont à couteaux tirés depuis le limogeage du chef de l'Agence nationale de sécurité, un proche du chef de l'État.

Ikran Tahlil Farah, 25 ans, était spécialiste en cyber-sécurité au sein de l'Agence nationale de renseignement de Somalie, la Nisa. Elle a été kidnappée le 26 juin près de son domicile de Mogadiscio, puis torturée et assassinée.

Dans un rapport publié la semaine dernière, la Nisa affirme que les coupables sont des tueurs des jihadistes shebabs. Or dans un communiqué rarissime, les shebabs se sont empressés de démentir cette accusation. Samedi, le Premier ministre a d'ailleurs jugé que le rapport demandé à la Nisa n'était « pas convaincant » puis a limogé son chef, le très redouté Fahad Yassin, un proche du président Farmajo, avec lequel ses relations se dégradent dangereusement à l'approche des élections.

Mais mardi le président n'a pas laissé faire : jugeant « anticonstitutionnelle » la décision de son Premier ministre, dans la foulée il a, à son tour, nommé un nouveau directeur de la Nisa, tandis que les partenaires internationaux de la Somalie appelaient les deux hommes à ne pas choisir la politique du pire.

Leurs rapports semblent pourtant avoir atteint un point critique et s'y mêlent désormais des rivalités claniques. Interrogé sur la situation, un journaliste somalien résume ainsi le climat à Mogadiscio : « Le point de rupture est presque atteint et commence à gangréner toute l'administration. Les fonctionnaires ne savent plus vraiment à quel camp obéir. »

