RDC: mission d'information à Bukavu autour d'entreprises chinoises accusées de bafouer les lois nationales

Une vue de Bukavu, capitale de province du Sud-Kivu en RDC. (image d'illustration) Wikimedia/EMMANRMS

Texte par : Sonia Rolley Suivre 2 mn

En République démocratique du Congo (RDC), huit députés nationaux sont attendus, ce jeudi 9 septembre, à Bukavu, au Sud-Kivu. Cette mission d’information mandatée par le président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso, est dirigée par le député de cette province, Jean-Claude Kibala et doit faire toute la lumière sur la nécessité de suspendre, ou non, six sociétés chinoises, accusées de bafouer les lois du pays. Cette décision a été prise par le gouverneur du Sud-Kivu mais elle est contestée sur la forme au niveau national par la ministre des Mines qui estime que ce n’est pas de son ressort.