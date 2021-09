Tchad: Wakit Tama annonce une nouvelle marche

Marche, à Ndjamena, à l’appel de la coalition Wakit Tama, pour un changement de cap de la Transition au Tchad, le 7 août 2021. © Madjiasra Nako/RFI

Au Tchad, la coordination des actions citoyennes Wakit Tama a annoncé, lors d'une conférence de presse mercredi 8 septembre, organiser une marche citoyenne. Elle devrait se dérouler samedi à Ndjamena. Les organisateurs demandent notamment la modification de la charte de transition et l'organisation d'une conférence nationale souveraine avant la mise en place des organes de la transition. Ce nouvel appel à marcher intervient alors que classe politique et société civile se mettent, eux, en ordre de bataille pour intégrer le conseil national de transition et organiser le dialogue.