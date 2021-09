Charles Blé Goudé réclame 800 000 euros de compensations pour ses années de prison

Charles Blé Goudé. © Jerry Lampen/AFP - JERRY LAMPEN

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À la Cour pénale internationale, Charles Blé Goudé réclame plus de 800 000 euros de compensations pour les années passées à La Haye avant son acquittement. L’ex-ministre ivoirien, longtemps co-accusé avec Laurent Gbagbo de crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis suite à l’élection de novembre 2010, a été définitivement acquitté en mars dernier. Dans une requête déposée jeudi sur le bureau des juges, il demande des réparations pour « erreur judiciaire grave et manifeste ».