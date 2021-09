Le président nigérian Buhari en mission conciliation dans le sud-est du pays

VIA REUTERS - NIGERIAN PRESIDENCY

Le président Muhammadu Buhari était en visite express dans l'État d'Imo ce jeudi afin de tenter de calmer les velléités sécessionnistes du mouvement indépendantiste du Biafra (Ipob), actif dans le sud-est du pays.

Avec notre correspondante à Lagos, Liza Fabbian

Le chef de l'État a rencontré les gouverneurs du sud-est ainsi que plusieurs responsables issus de l'ethnie Igbo.

En visite dans la ville d'Owerri, le président nigérian a estimé qu'il était « impensable » de voir les membres de l'ethnie Igbo quitter le Nigeria, car ceux-ci jouent un rôle crucial dans l'économie du pays, selon lui.

Le mouvement indépendantiste pour les peuples indigène du Biafra avait lancé un appel pour que la population reste chez elle lors de la visite du président. Un mot d'ordre récurrent depuis l'arrestation du chef de l'Ipob, Nnamdi Kanu, il y a deux mois par les services de sécurité nigérians.

Ce mardi, les avocats du leader indépendantiste ont déposé une plainte dans laquelle ils réclament plus de dix millions d'euros de dommages et intérêts au gouvernement nigérian, en compensation des dommages « physiques, mentaux, émotionnels et physiques » infligés à leur client. Ils souhaitent également que l'arrestation de Nnamdi Kanu au Kenya soit déclarée illégale par la justice nigériane.

Cette affaire devrait être entendue fin septembre, alors que le procès du leader indépendantiste pour « terrorisme » et « trahison » doit débuter au moins d'octobre.

