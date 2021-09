RDC: flambée épidémique de méningite dans la province de la Tshopo

Vaccination contre la méningite (image d'illustration).

Le nombre de cas suspects est encore réduit, 261, mais c'est une méningite très contagieuse et le taux de mortalité est très élevé. Et elle intervient dans une zone minière qui attirerait des travailleurs de pays voisins comme la Centrafrique. Une situation qui inquiète au plus haut point le responsable des urgences de l'OMS en RDC, le docteur Gervais Folefack. Mais il existe quelques solutions pour l’enrayer.