Éthiopie: des organisations de la société civile appellent à la paix

Pour la première fois depuis le début de la guerre dans le Tigré en novembre 2020, un collectif de 24 organisations de la société civile éthiopienne appelle les parties en conflit à mettre fin aux combats et à faire la paix.

À l'occasion du Nouvel an éthiopien célébré ce samedi 11 septembre, dans un appel commun, avocats, journalistes, organisations de femmes et défenseurs des droits humains affirment que les « causes profondes qui ont donné naissance au conflit au départ ne seront pas résolues de manière durable par la guerre et la violence ».

Parmi ces signataires, l'association dirigée par l'avocat Ameha Mekonnen. Interrogé par Léonard Vincent, du service Afrique de RFI, il explique les motivations de cette initiative commune inédite.

