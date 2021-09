Afrique du Sud: l'ANC financée par un milliardaire russe

L'homme d'affaires russe Viktor Vekselberg à Saint-Petersbourg, le 3 juin 2021. AFP - OLGA MALTSEVA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Afrique du Sud, pour la première fois, la commission électorale révèle les plus grosses donations faites aux partis politiques, en vue des élections locales organisée le 1er novembre prochain. Une loi, passée cette année, oblige désormais les partis à dévoiler le nom de leurs donateurs pour les montants qui dépassent 6000 euros, dans le but d’apporter plus de transparence et de lutter contre la corruption. Mais seuls trois partis sur plus de 500 se sont pliés au jeu.