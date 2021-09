Côte d’Ivoire: les hommages se succèdent après le décès de Charles Konan Banny

Charles Konan Banny, ancien Premier ministre de Côte d’Ivoire, est décédé à Paris à l’âge de 78 ans, le 10 septembre 2021. AFP Photo / Sia Kambou

Les hommages se succèdent au sein de la classe politique ivoirienne, depuis vendredi 10 septembre et l'annonce du décès de Charles Konan Banny en France, à l'âge de 78 ans. Patron de la BCEAO pendant quinze ans, il fut pendant seize mois le chef de gouvernement d'un pays éclaté, entre 2005 et 2007. Il a aussi dirigé, de 2011 à 2014, la Commission dialogue, vérité et réconciliation (CDVR), dont les conclusions et recommandations sont souvent restées lettre morte.