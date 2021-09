Des livres et des îles : les traditions littéraires de l’océan Indien à l'honneur

Du nouveau dans la francophonie avec le lancement ce samedi 11 septembre des éditions Project’îles, spécialisées dans les littératures de l’océan Indien. Les fondateurs, Raharimanana et Nassuf Djailani, eux-mêmes auteurs reconnus, veulent défendre une identité littéraire « indianocéane », sans négliger des œuvres issues d’autres régions mais partageant des imaginaires communs. Parmi les premiers titres, un essai signé de la Mauricienne Ananda Devi, et de la poésie comorienne. Entretien.

RFI : Le nom de votre nouvelle maison d'édition « Editions Project’îles » est né d'un jeu de mots avec « projets » et « îles ». C’est un néologisme astucieux, mais ne croyez-vous pas que sa résonance guerrière sied mal à un projet littéraire ?

Nassuf Djailani : Notre projet littéraire n’est pas guerrier du tout. Au contraire, les « Project’îles » évoqués ici sont destinés à crever les bulles qui nous maintiennent distants des autres voisins immédiats. Nous sommes dans une zone, l’océan Indien, où les rencontres ne sont pas facilitées entre les pays, où les produits culturels ne circulent pas d’un pays à l’autre, pour cause d’infinies tracasseries administratives. Les lettres de l’alphabet sont nos seuls projectiles pour rencontrer l’autre, partager des imaginaires, insuffler un peu de subversion, déciller les regards, les points de vue, explorer de nouvelles approches. Ce sont des projets d’îles comme des fraternités nouvelles à ressusciter, à réveiller, à entretenir pour le vieux projet de paix perpétuelle dans nos espaces. Notre esthétique, notre éthique, c’est la végétation de clarté pour que nos imaginaires se contaminent, se fréquentent, s’enrichissent de tous nos lointains. Il faut envisager ces « Project'îles », comme à la fois un enracinement et une projection, dans le sens de ce qui propulse vers l'avant. « Project » et « îles ». Force des vagues, des vents, des éruptions volcaniques, l'urgence de se faire entendre.

Comment est né ce projet de créer une maison d’édition spécialisée dans les productions de littératures de l’océan Indien ?

À la création de la revue Project'îles, il y a dix ans, le projet de maison d’édition était déjà inscrit dans les statuts de l’association éditrice de la revue. Il a fallu installer un organe qui propose un appareillage critique sur nos littératures, parce que les livres qui paraissent dans nos espaces n’ont pas cette chance de pouvoir croiser des critiques qui les prolongent et qui les font se rencontrer d’un lectorat plus large. La revue Project'îles, aujourd’hui, est attendue parce que les gens savent qu’ils peuvent y trouver des articles, des comptes rendus de lecture, des inédits qu’ils ne liront pas ailleurs à cause d’une absence d’intérêt de la part des grands médias des métropoles pour nos littératures. Beaucoup d’auteur.es de l'océan Indien n'ont pas cette chance de se faire accompagner dans le processus d'écriture. On a voulu combler cette carence. Le temps est venu maintenant de prendre en charge la publication des œuvres.

Les éditions Project’îles défendent une littérature « indianocéane », c'est la première phrase de votre argumentaire. Y a-t-il une identité littéraire indianocéane ?

Ce n'est pas une question d'identité littéraire, mais de provenance des voix, d'une source commune, d'une histoire proche. Chaque auteur travaille sa propre vision du monde. Quand nous disons que nous défendons une littérature indianocéane, c’est d’abord une manière de signifier d’où l’on parle, quels sont les livres que nous souhaitons publier, accompagner, leur accorder de l’attention avant de les porter à la rencontre du public. Nous envisageons le temps long pour imposer ces auteurs-là, ces œuvres-là dans leur environnement d’abord, tout étant capables d’être présent dans « le Tout-Monde ». Quand on est originaire de nos pays on sait l’énergie que nécessite la recherche d’éditeur, et même une fois trouvé, le sérieux du travail d’éditeur, les opportunités de publication. C’est pour desserrer l’étau de l’enclavement que nous ouvrons ces brèches, pour créer ces fenêtres, favoriser cette échappée, faire émerger de jeunes auteurs, permettre à celles et ceux qui sont installés d’avoir un regard, une démarche bienveillante sur ceux qui débutent. C’est cette famille que nous habitons, de laquelle nous nous réclamons, résolue à descendre profondément en nous-mêmes pour nous retrouver, et dire notre être au monde.

Avec Jean-Luc Raharimanana, Nassuf Djailani, vous êtes deux littéraires à vous retrouver à la direction de cette nouvelle maison d'édition. Est-ce que la compétence littéraire suffit pour mener à bien un projet éditorial ?

Dans l'histoire littéraire, ce n'est pas la première fois que des littéraires créent ou dirigent une maison d'édition. Nous sommes riches d’une expérience de quelques années d’écriture ou d’engagement littéraire qui font que nous avons une connaissance assez fine de l'acte d'écrire et de publier. Nous savons ce que ça implique de rigueur, de difficulté, de travail, de déception, de joie. Jean-Luc Raharimanana est directeur de collection chez Vents d'ailleurs (Fragments) depuis une dizaine d'années. Il a conseillé bien d'autres éditeurs et revues. J’ai créé la revue Project'îles. Nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Vous pensez bien que nous sommes entourés de gens compétents, tant sur le plan comptable que sur le plan de la diffusion. Nous savons que c’est le temps long qui doit être notre horizon d’attente. Nous sommes patients pour installer les œuvres que nous accompagnons. C’est un défi que nous avons voulu relever, parce que nous sommes convaincus de la qualité des textes que nous publions.

La première livraison de votre maison d'édition compte cinq titres. En quoi ces titres sont-ils représentatifs de votre ambition littéraire ?

La première livraison des éditions Project'îles, fraîchement créées, compte cinq titres, dont un essai sous la plume de la Mauricienne Ananda Devi. © Nassuf Djailani

Nous proposons un mélange de jeunes écritures et des auteurs engagés. Davina Ittoo et Nadjim Mchangama font partie de cette génération qui bouscule la langue, propose de nouvelles façons d’aborder le réel difficile de leur espace. Dans notre collection poésie intitulée « Shayinr », nous avons le bonheur de publier un recueil de Saindoune Ben Ali, la violence du réel sous la belle subversion de l'amour. Dieudonné Niangouna, lui, révolutionne la langue jusqu’à lui faire enfanter des réalités plus riantes à force de creuser la nuit de l’Histoire. Ananda Devi, d'une subtilité rare, d'une générosité émouvante, s'adresse à l'adolescente qu'elle était, pour nous confier ses secrets d'auteure. Autant de surprises dans ce bouquet de cinq livres qui vont surprendre par leur singularité, leurs pas de côté.

