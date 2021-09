Guinée: la CNRD nomme la générale M’Mahawa Sylla à la tête du gouvernorat de Conakry

M’Mahawa Sylla (au centre), seule femme a avoir accédé au grade de général en Guinée, a été nommée à la tête du gouvernorat de Conakry par le CNRD (ici au camp militaire Samory Touré a Conakry le 11 septembre) © C. Idrac/RFI

Une semaine après le coup d’État qui a renversé Alpha Condé dimanche dernier, le Comité national de redressement et du développement (CNRD) a effectué sa première nomination. La générale de brigade M’Mahawa Sylla a été nommée à la tête du gouvernorat de Conakry. Elle est la première et unique femme à avoir accédé au grade de général dans son pays, le 8 mars 2020. Et la première femme à ce poste stratégique.