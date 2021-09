Témoignages

Kenya: des victimes se souviennent de l'attentat de Nairobi, trois ans avant le 11-Septembre

Au lendemain de l'attaque revendiquée par le groupe terroriste al-Qaïda, la police retire les restes de la voiture piégée qui a détruit l'ambassade américaine à Nairobi, le 7 août 1998. AFP - ALEXANDER JOE

Texte par : RFI

En 1998, l’Afrique de l’Est était touchée par le groupe terroriste al-Qaïda. Le matin du 7 août, des attaques presque simultanées, à 10 minutes d’intervalle, ont eu lieu à Nairobi et Dar es Salam. Des camions piégés ont explosé devant les ambassades américaines, tuant au moins 224 personnes (213 au Kenya, 11 en Tanzanie) et faisant plus de 4 000 blessés. C’était le premier acte des terroristes sur le continent. À Nairobi, 23 ans plus tard, la mémoire de l’attaque est toujours douloureuse. Sur le site du drame, se tient désormais un mémorial en honneur aux victimes. Un modeste musée et un jardin en plein cœur du bruyant centre-ville de Nairobi.