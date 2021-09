RDC: les énormes défis des états généraux de l’Enseignement supérieur

L’ouverture des états généraux de l’enseignement supérieur et universitaire a eu lieu ce vendredi 10 septembre à Lubumbashi. Les recteurs des universités publiques et privées, venus de tout le pays, ainsi que les responsables des institutions supérieures vont procéder à un audit du système actuel de l’enseignement supérieur, relever les maux qui le rongent et proposer de nouvelles réformes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Lubumbashi, Denise Maheho

Les défis à relever dans le secteur de l’enseignement supérieur et universitaire congolais sont énormes.

Il y a plus de 50 ans, l’université de la RDC occupait la 3e place en Afrique. Aujourd’hui, elle ne figure même pas parmi les 200 meilleures universités du continent. La dégradation du système de l’enseignement rongé par la corruption et la mauvaise gestion figurent parmi les causes.

« Ces anti-valeurs se manifestent, entre autres, par la prolifération des universités et des écoles d’études supérieures non viables avec souvent un personnel enseignant et administratif sous-qualifié, a déclaré Muhido Nzambi, ministre de l’Enseignement supérieur et universitaire. Ces institutions peuvent être appelées des cantines à diplômes à tout prix. »

Attentes salariales des enseignants

Selon le ministre, il faut remettre de l’ordre. Un autre défi à relever, c’est celui de la formation académique qui doit être compétitive. La RDC forme plus de demandeurs d’emploi que d’entrepreneurs. D’où la nécessité de généraliser le système LMD (Licence- Master-Doctorat), très avantageux, comme l’indique, de son côté, le Professeur Alexie Takizala : « Le système LMD doit permettre que l’étudiant soit employable aussitôt qu’il est sorti de sa formation. » Et pour y arriver, il faudra améliorer la gestion financière des universités.

Les enseignants, pour leur part, attendent de ces travaux un engagement du gouvernement sur l’amélioration des conditions salariales. Chaque année, en effet, ils sont en grève pour exiger une meilleure reconnaissance.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne