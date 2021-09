Tchad: la coordination Wakit Tama manifeste contre le processus de transition

Des manifestants défilent pacifiquement dans les rues de Ndjamena le 11 septembre 2021. AFP - DJIMET WICHE

Après avoir été reportée à la demande des autorités, la marche pacifique à l'appel de Wakit Tama, coordination de partis politiques et d'organisations de la société civile, a bien eu lieu samedi 11 septembre à Ndjamena. Les organisateurs exigent l'arrêt du processus de transition en cours jugé non transparent et non inclusif. La manifestation a été autorisée et s'est déroulée sans incidents.