Éthiopie: le conflit au Tigré s'étend au-delà des frontières de la province

Région éthiopienne du Tigré, mai 2021. © RFI/ Sébastien Németh

RFI

Le conflit dans la province du Tigré est entré dans son onzième mois la semaine dernière. Le 4 novembre, cela fera un an, donc, que le gouvernement et l'armée fédérale, appuyés par des milices, des groupes paramilitaires et des forces spéciales régionales, affrontent la rébellion tigréenne conduite par l'ancien TPLF, le parti qui a dirigé l'Éthiopie de 1991 à 2018. Où en est-on aujourd'hui de la situation militaire ?