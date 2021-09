Congo-B : de nombreux Brazzavillois ne connaissent pas les sites touristiques de la ville

Brazzaville abrite de nombreux sites touristiques et des monuments qui retracent son histoire. Mais ces lieux restent peu connus par ses habitants. Pour combler ce vide, le ministère du Tourisme a organisé ce samedi 11 septembre le «Tour de Brazzaville» qui a permis aux touristes de la capitale de découvrir ou redécouvrir leur ville

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

Sarah, 24 ans, fait partie de la cinquantaine de touristes qui ont pris place dans un autocar pour le premier Tour de Brazzaville. Devant la fresque de la place de l’esclavage au rond-point City-Center, elle ne cache pas son intérêt. « C’est pour une première fois. Je voudrais redécouvrir le pays. Je sens l’émotion en gros. Je suis étonnée parce qu’il y a certaines choses que je connaissais ».

Tout comme Sarah, Alain Bahedi se dit aussi ému : « Ce sont des monuments, des fresques qu’on voit tous les jours, mais l’histoire cachée on l’ignore souvent, même quand on est natif de Brazzaville ».

Les touristes ont marqué la plus grande halte devant le Tour du monde. A cet endroit présenté par le guide Brice Djiambou sont inscrites les distances qui séparent Brazzaville et plusieurs grandes cités du monde telles Rio de Janeiro ou encore New York : « Ce lieu était aussi le port de débarquement des esclaves venant de la sous-région avant d’être embarqués sur la route des caravanes jusqu’à Tchivelika dans le Kouilou », explique M. Djiambou. A Tchivelika les esclaves étaient embarqués pour les Amériques.

« Le Congo est un trésor inexploré en matière de tourisme, explique Matthieu Mouloungui, directeur de cabinet au ministère du Tourisme. A travers cette activité nous voulons faire valoriser les sites et faire découvrir toutes les curiosités touristiques du pays ».

Les organisateurs comptent organiser le « Tour de Brazzaville » tous les week-ends désormais.

