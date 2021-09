Maroc : le futur gouvernement face au défi de la réduction des inégalités

Le roi marocain Mohammed VI (D) reçoit le président du RNI Aziz Akhannouche, sorti victorieux des législatives du 8 septembre 2021. AFP - AZZOUZ BOUKALLOUCH

Les tractations politiques sont en cours pour la formation du nouveau gouvernement après les législatives du 8 septembre. Des élections qui ont vu les islamistes du PJD s'effondrer dans les urnes après dix années de gouvernance. C'est le RNI de l'homme d'affaires et ex-ministre de l'Agriculture Aziz Akhannouche qui a remporté le plus de siège à la Chambre des représentants. C'est à lui que Mohammed VI a confié la mission de former le gouvernement. Un gouvernement qui, pour répondre aux attentes des citoyens, devra s'attaquer à la question des inégalités.