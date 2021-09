Reportage

Guinée : mise en place d'un numéro vert «pour signaler tout abus» des forces de sécurité

Des membres des forces armées guinéennes célèbrent l'arrestation du président guinéen, Alpha Condé, lors d'un coup d'État à Conakry le 5 septembre 2021. AFP - CELLOU BINANI

La junte, réunie en Comité national du rassemblement et du développement, multiplie les annonces en vue d’organiser la phase de transition qui s’ouvre : le démantèlement des postes avancés des forces de sécurité à travers la capitale, la libération des prisonniers politiques… Et depuis ce week-end, c’est un numéro vert qui a été mis en place. Désormais, les populations peuvent composer le 100 pour signaler les abus et les délits commis par les forces de l’ordre.