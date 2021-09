Les officiels centrafricains peinent à obtenir des visas vers la France

Le durcissement des conditions d’entrée en France pour certains officiels centrafricains fait polémique à Bangui (image d'illustration) REUTERS/Charles Platiau

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Il n’est plus aussi simple de voyager vers la France pour les officiels centrafricains qui se plaignent de délais plus longs pour l’obtention des visas et les formalités bien plus complexes. Officiellement, la procédure est rallongée en raison de la crise sanitaire et les congés d’été, mais pour certains officiels centrafricains il s’agirait plutôt d’une nouvelle étape de la détérioration des relations diplomatiques entre les deux pays.