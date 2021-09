Ouganda: le parquet abandonne les poursuites contre l’activiste Nicholas Opiyo

Le défenseur des droits humains Nicholas Opiyo. © facebook/Nicholas Opiyo

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le parquet abandonne les poursuites pour blanchiment d'argent contre Nicholas Opiyo, l’un des défenseurs des droits de l’homme les plus connus du pays et les plus critiques envers le pouvoir. Son arrestation en décembre dernier, dénoncée par de nombreux activistes pour les libertés civiles, avait fait grand bruit, en plein milieu d'une campagne électorale sous tension avant le scrutin de janvier. Il a été libéré quelques jours plus tard. Son procès était au point mort depuis des mois.