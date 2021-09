Madagascar : un incendie ravage plus de 100 hectares du parc national d'Ankarafantsika

Plus de 100 hectares réduits en cendres dans le parc national d'Ankarafantsika, dans le nord-ouest de Madagascar. Bilan provisoire d'un feu qui a fait rage jusqu'à ce mardi 14 septembre dans cette aire protégée, les fumées rendant difficile l'estimation des dégâts. Ce parc, composé de forêts sèches et de savanes, abrite une biodiversité exceptionnelle, avec entre autres des espèces d'oiseaux et de lémuriens, comme le microcèbe, plus petit primate au monde. Poumon de la région Boeny et principal réservoir d'eau des districts alentour, il est régulièrement en proie aux incendies pendant la saison sèche.