RDC : le budget au cœur de la rentrée parlementaire

Les élus congolais ont fait leur rentrée parlementaire mercredi 15 septembre à Kinshasa. La session qui vient de commencer au Sénat et à l'Assemblée nationale sera essentiellement budgétaire.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda wa Kamanda Muzembe

Au cours de cette session de septembre, les parlementaires congolais doivent débattre du budget 2022. L’avant-projet de la loi de finances adopté vendredi par le gouvernement atteint presque 21 000 milliards de francs congolais, soit un accroissement de 41,5 % par rapport au budget de l’exercice 2021.

Avec les efforts accrus que le gouvernement et tous les acteurs de la classe politique et économique sont en train de fournir nous avons particulièrement cette année des recettes qui vont dépasser les attentes budgétaires. Jean–Michel Sama Lukonde, Premier ministre congolais Pascal Mulegwa

Ce budget accorde la priorité aux secteurs liés à la sécurité, l’éducation, la santé, l’agriculture, sans oublier les opérations de recensement et d'identification de la population ainsi que l’organisation des élections. Une belle part est réservée à l’armée et à la police, qui doivent procéder au recrutement et à la mise à la retraite des éléments en fin de carrière.

En attendant la présentation devant le Parlement de cet avant-projet de la loi de finances, le président de l’Assemblée nationale, Christophe Mboso, estime qu’il y a urgence à terminer la mise en place des membres de la Céni, tandis que son collègue Modeste Bahati du Sénat, lui, pense à la réforme de la chambre haute qui devra entre autres mieux intégrer les provinces.

