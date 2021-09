RDC: une marche de l'opposition réprimée à Kinshasa

La coalition de l'opposition Lamuka avait prévu de se rassembler pour dénoncer la politisation de la Commission électorale, alors que le bras de fer perdure sur la nomination du président de la Céni. Cette marche avait été interdite par les autorités, et ce mercredi matin, les policiers ont empêché le rassemblement.

Il y avait du monde tôt ce mercredi 15 septembre sur la place Pascal, dans le quartier de Masina, dans l'est de la capitale. Peu avant 8 heures, à son arrivée, Martin Fayulu a été empêché de rejoindre ses partisans. Le leader de Lamuka affirme avoir subi des violences, que les policiers ont tenté de l'emmener, avant qu'il puise remonter dans son véhicule et prendre le boulevard Lumumba, suivi d'une cohorte de militants.

Dans le même temps, des gaz lacrymogènes ont été tirés sur les manifestants. Les forces de l'ordre s'en sont aussi pris aux journalistes présents : vol de matériel, coups de matraque. Des violences qui plus particulièrement visé notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi, qui allait justement interviewer Martin Fayulu. Interpellé, il a été frappé, molesté, plusieurs policiers se sont assis sur lui à l'arrière de leur véhicule avant de l'emmener.

Mis au courant de la situation, le chef de la police Sylvano Kasongo et le ministre de la Communication Patrick Muyaya ont mis fin à cette situation. Patient Ligodi a été libéré avant de se rendre à l'hôpital pour des examens.

#RDC #Kinshasa : tout mon soutien à mon collègue @ligodipatient. C’est très grave. Le patron de la police, Sylvano Kasongo, promet que les officiers impliqués seront sanctionnés et parle d’un sérieux problème d’éducation. @RFI et @actualitecd ne manqueront pas de suivre https://t.co/Vub3DM1h2R — Sonia Rolley (@soniarolley) September 15, 2021

De nombreuses condamnations

Le ministre de la Communication est ensuite intervenu un peu plus tard pour évoquer la situation. Il est apparu dans une vidéo dans laquelle il reconnaît et condamne des « bavures policières », promet des enquêtes et des sanctions contre les fautifs.

RFI bien sûr dénonce ces actes, de même que le site actualité.cd dont Patient Ligodi est l'un des fondateurs. Condamnation également de la part de Reporters sans frontières (RSF), de l’Association des médias d’information en ligne de la RDC, de l'organisation Journalistes en danger (JED), de la mission de l’ONU dans le pays (Monusco), du bureau conjoint des Nations unies à Kinshasa ou encore des ambassadeurs de l'Union européenne et des États-Unis en RDC.

La répression des manifestations de Lamuka a donné lieu à des arrestations dans plusieurs villes du pays ce mercredi. Selon un des porte-paroles du mouvement, une vingtaine de militants ont été interpellés à Kinshasa, Mbandaka, Mbuji-Mayi et Bumba.

