Sénégal: les deux activistes de Y'en a marre entendus par le juge d'instruction

Les figures du mouvement sénégalais Y'en a marre Simon Kouka (G) et Fadel Barro (D). AFP - SEYLLOU

L’affaire de trafic de visas et de passeports fait toujours du bruit au Sénégal. Mercredi 15 septembre, les rappeurs et activistes Simon et Kilifeu, membres fondateurs du mouvement citoyen Y’en a marre, ont été entendus par le juge d’instruction qui les a ensuite placés sous mandat de dépôt.