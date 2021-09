Vanille de Madagascar: le tarif de vente minimum à l'export fait débat

Tri de la vanille, à Madagascar, dans le village d'Anjombalava, au coeur de la principale région de production de la vanille (image d'illustration). AFP/Patrick Mercier

Texte par : RFI Suivre 2 mn

A Madagascar, la campagne d'exportation de vanille a débuté le mercredi 15 septembre et doit se terminer le 31 mai 2022. Première productrice mondiale de cette épice très prisée, la Grande Île a exporté un peu plus de 2 300 tonnes en 2020. Cette année, comme les deux années précédentes - qui ont marqué une chute importante du prix de la vanille - le gouvernement malgache a décidé de recourir à la fixation des prix et impose un tarif de vente minimum à l'export à 250 dollars le kilo. Un prix qui fait débat chez les exportateurs.