Cameroun: une dizaine de soldats tués dans le Nord-Ouest

Des soldats membres de la BIR ont été pris en embuscade dans le Nord-Ouest du Cameroun (Image d'illustration). © AFP - STRINGER

Texte par : RFI

Regain de tension dans la région Nord-Ouest au Cameroun. Une patrouille militaire a été attaquée jeudi à l'est de Bamenda. Il n'y a eu aucune communication officielle sur le sujet, pas de bilan non plus. Mais une dizaine de soldats ont été tués.