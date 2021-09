Guinée: une délégation de chefs d’État de la Cédéao est arrivée à Conakry

Arrivée de l'avion de la délégation ivoirienne à l'aéroport de Conakry, Guinée, le 17 septembre 2021. © RFI/Charlotte Idrac

Texte par : RFI

La Cédéao veut aller vite et veut marquer le coup : dès le lendemain du sommet extraordinaire d'Accra, elle envoie une délégation en Guinée. Ce jeudi 16 septembre 2021, la communauté ouest-africaine a décidé d'imposer des sanctions aux putschistes qui ont renversé Alpha Condé, le 5 septembre dernier, et ils leur donnent six mois pour organiser des élections présidentielle et législatives.