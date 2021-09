L'Ouganda frappé par le départ de plusieurs multinationales

© BRUCE BENNETT/Getty Images via AFP

L'entreprise ShopRite comme Game et l'opérateur Africell a décidé de quitter l'Ouganda.

En Ouganda, depuis un mois, les annonces de départ de plusieurs entreprises internationales s'enchaînent. Trois compagnies, dans le secteur des grandes surfaces et des opérateurs téléphoniques notamment, ont confirmé fermer leurs activités dans le pays d’ici à la fin de l'année. Des départs en cascade qui inquiètent les économistes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Kampala, Lucie Mouillaud

Les magasins ShopRite puis ceux de Game et le dernier en date l'opérateur Africell… En un mois, trois grands groupes internationaux ont annoncé mettre un terme à leurs activités en Ouganda. Pour l’économiste Africa Kiiza, la crise mondiale liée au Covid-19 est un accélérateur, mais pas la cause principale de ces départs. Ces dernières années, de nombreuses entreprises ont quitté le marché ougandais bien avant le début de la pandémie, comme la compagnie aérienne British Airways, ou les supermarchés kényans Uchumi Supermarkets et Nakumatt.

Crainte de nouveaux départs

Des fermetures attribuées au faible pouvoir d’achat de la classe moyenne trop restreinte pour soutenir les activités de grands groupes. Le chercheur affirme également que les nombreuses taxes sur les sociétés pèsent sur le budget des entreprises.

Le ralentissement de l’économie dû aux confinements a ensuite aggravé la situation : en 2020, la croissance s’est resserré à 2,9%, contre 6,8% en 2019. Les économistes craignent désormais de nouveaux départs de compagnies internationales : parmi les secteurs à risque, celui des banques et des assurances.

►À écouter aussi : Afrique économie - Ouganda: les entreprises s'inquiètent des conséquences de la nouvelle taxe sur internet

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne