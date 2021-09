Reportage

La peur des jeunes diplômés malgaches face à l'après Covid-19

Vue aérienne de la capitale malgache Antananarivo en mai 2020 (image d'llustration). © RIJASOLO/AFP

À Madagascar, les nouveaux bacheliers en quête de leur avenir. Alors que plus de 90 000 jeunes malgaches viennent d'obtenir leur baccalauréat, les salons étudiants se multiplient. Jeudi 16 septembre, à Antananarivo, la capitale, le Salon de la Rentrée Universitaire a attiré une foule de jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études. Après un an et demi de pandémie de Covid-19 qui a laissé un marché de l'emploi en pleine crise, choisir sa voie pour cette génération est un problème épineux.