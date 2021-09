Centrafrique: la population prise en étau entre les paramilitaires russes et le groupe 3R

Un véhicule du groupe armé rebelle 3R à Bouar, le 25 septembre 2020. AFP - CAMILLE LAFFONT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le MLPC alerte sur le sort des populations du nord-ouest du pays, théâtre de violents affrontements entre les forces pro-gouvernementales et le groupe rebelle 3R. Ce dernier donne du fil à retordre aux paramilitaires russes combattant aux côtés des forces centrafricaines. Les civils font les frais de ces affrontements : représailles, exécutions, viols et pillages selon de multiples sources concordantes. Le gouvernement s’inscrit en faux et engage les opposants à « œuvrer pour la paix au lieu d’attiser les tensions ».