Guinée: la junte fait face à la presse et rassure sur le sort d’Alpha Condé

Le colonel Doumbouya entouré des membres du CRND, le 17 septembre 2021 à Conakry. AFP - JOHN WESSELS

17 septembre 2021

Le CNRD a organisé son premier point de presse ce samedi 18 septembre à Conakry. Il a été essentiellement consacré au bilan de la visite des chefs d’États de la Cédéao vendredi (le président Ghanéen Nana Akufo Addo et son homologue ivoirien Alassane Ouattara). L’organisation ouest africaine a décidé de sanctions ciblées contre les responsables de la junte, exigé une transition courte de six mois, et également la libération « sans conditions » du président renversé Alpha Condé.