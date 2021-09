Guinée: les militaires reçoivent banquiers et syndicats durant leur concertation

Le colonel Mamady Doumbouya a rencontré les différentes centrales syndicales (Image d'illustration). © JOHN WESSELS/AFP

Cinquième journée de concertation entre acteurs sociaux et politiques guinéens et nouvelles autorités militaires au Palais du Peuple à Conakry. Les banquiers et surtout les différentes centrales syndicales étaient face au colonel Mamady Doumbouya et ses collaborateurs.