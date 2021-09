Kenya: colère et désespoir suite à une flambée du prix des carburants.

Des Kényans font la queue dans une station service de Nairobi en 2018 (image d'illustration). AFP - SIMON MAINA

Les tarifs avaient déjà augmenté de manière régulière ces derniers mois à cause de taxes nationales plus élevées. Mais le gouvernement avait mis en place une subvention pour limiter justement la flambée des prix de l’essence, du diesel et du kérosène et tempérer la hausse du coût de la vie. Mais voilà, la subvention a pris fin mercredi et les conséquences se sont immédiatement faites ressentir à la pompe. Le prix du carburant a grimpé de 6% dans la capitale, atteignant des tarifs records. Une hausse qui inquiète fortement les kényans.