Mali: les victimes témoignent à la 4e audience de la Commission vérité, justice et réconcialition

Des victimes de violences venues du nord et du centre du Mali ont livré leur témoignage à l'occasion de la quatrième audience publique de la Commission vérité, justice et réconciliation à Bamako, le 18 septembre 2021. © RFI/Kaourou Magassa

RFI

La Commission vérité, justice et réconciliation organisait, samedi 18 septembre, sa quatrième audience publique. Les victimes venant de tout le pays, mais majoritairement du nord et du centre, les zones les plus touchées par les conflits, ont livré leurs témoignages sur les violences qu’elles ont subies.