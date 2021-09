Affaire Rusesabagina: Kigali annule une entrevue avec la ministre belge des Affaires étrangères

La ministre des Affaires étrangères belge Sophie Wilmès ne rencontrera finalement pas son homologue rwandais Vincent Biruta à New York cette semaine. AP - Hatim Kaghat

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Une rencontre entre le ministre rwandais des Affaires étrangères et son homologue belge a été annulée. Vincent Biruta et Sophie Wilmès devaient se voir à New York cette semaine en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Suite aux commentaires de la cheffe de la diplomatie belge après la condamnation à 25 ans de prison de Paul Rusesabagina, l'opposant rwandais qui vivait en exil et qui avait acquis la nationalité belge, Kigali a décidé d'annuler.