Affaire Wagner: l'Union européenne met la pression sur le Mali

Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Angela Weiss AFP/Archivos

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Après Paris et Berlin, au tour de l’Union européenne de s’inquiéter d’un éventuel accord entre le Mali et le groupe de sécurité privé russe Wagner. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, s’est en effet brièvement exprimé sur le sujet, ce mardi 21 septembre 2021 à New York, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.