Bénin: des agents de santé en garde à vue pour avoir vendu de faux carnets de vaccination

Au Bénin, plusieurs agents de santé sont en garde à vue car soupçonnés d’appartenir à un réseau de vente de faux carnets de vaccination. Plusieurs personnes ont pu se procurer ce carnet tenant lieu d’attestation de vaccination sans passer par la case vaccin anti-Covid. Ces personnes devraient être présentées au procureur en milieu de semaine.

Avec notre correspondant à Cotonou, Jean-Luc Aplogan

C’est le ministre de la Santé en personne qui aurait eu vent du trafic avant l’entrée en action de la police et de la justice. Pour l’instant, sept personnes, dont des infirmiers et des sages-femmes sont gardées à vue dans les locaux de la brigade économique et financière.

Selon nos sources, ils délivraient contre de l’argent des carnets, équivalent du passe vaccinal, sans l’effectivité du vaccin contre le Covid-19. L’envoi de la copie d’une pièce d’identité par voie électronique suffisait, il n’était pas nécessaire de se présenter. Les faux carnets étaient revendus entre 5 et 25 000 FCFA selon nos informations.

Le ministre de la Santé s’est exprimé solennellement sur l’affaire traitant les mis en cause « d’agents criminels sans foi ni loi ». Ils s’exposent à de lourdes sanctions pénales et administratives menace encore Benjamin Hounkpatin.

Des dizaines de bénéficiaires de ses faux carnets et des complices sont recherchés. Les sept gardés à vue devraient être présentées au procureur avant vendredi. L’enquête et les auditions se poursuivent.

