Burkina Faso: Iron Biby, champion du monde de soulever de bûches, accueilli en héros à Ouagadougou

Le Burkinabè Iron Biby, nouveau champion du monde en recordman du monde de soulever de bûches avec 229 kg, présente son trophée à ses supporters à l'aéroport international de Ouagadougou, le 20 septembre 2021. © RFI / Yaya Boudani

Le Burkinabè Iron Biby, détenteur de plusieurs records du monde et record Guiness, a décroché ce samedi 18 septembre à Glasgow en Écosse un nouveau record du monde en soulever de bûches avec une charge de 229 kg. Il a surclassé ses adversaires et devient ainsi le nouveau champion du monde. Il a été accueilli triomphalement ce lundi 20 septembre dans la soirée par de nombreux supporters et fans à l’aéroport international de Ouagadougou.