Côte d'Ivoire: le CNDH appelle à un durcissement des lois sur les violences basées sur le genre

Le tribunal de première instance d'Abidjan. Crédit: Wikimedia Commons

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Côte d’Ivoire, le certificat médical demandé aux victimes de violences basées sur le genre est payant et coute 50 000 FCFA. Alors que le CNDH (Conseil national aux droits de l'homme) a solennellement remis son rapport annuel au gouvernement ce mardi et pointe une recrudescence des VBG (violences basées sur le genre), il appelle à un durcissement de la législation et à la gratuité de ce fameux certificat médical.