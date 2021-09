Cameroun: un an après les manifestations réprimées, 124 personnes sont toujours en prison

Le leader de l'opposition camerounaise, Maurice Kamto, est toujours en prison depuis les manifestations réprimées du 22 septembre 2020. AFP Photo/MARCO LONGARI

Texte par : RFI

Au Cameroun, le parti d’opposition MRC de Maurice Kamto et plusieurs organisations camerounaises et internationales demandent la libération des personnes emprisonnées depuis un an suite aux manifestations empêchées du 22 septembre 2020. Sur quelque 500 personnes interpellées ce jour-là, 124 sont encore derrière les barreaux, la quasi-totalité n’ont pas été jugées et leurs avocats ont décidé de se retirer de la procédure.