Congo-Brazzaville: mort de l’artiste Jacques Koyo, connu sous le nom de Chairman

Chairman Jacques Koyo est plusieurs fois désigné meilleur artiste de son pays, le Congo-Brazzaville. Getty Images - mtcurado

Plus connu sous le nom de Chairman, Jacques Koyo, grand artiste musicien qui s’est révélé au public du Congo-Brazzaville dans les années 1980 grâce à sa danse « Engondza », est mort à l'âge de 71 ans. Son corps sans vie, en état de décomposition, a été retrouvé mardi 21 septembre à son domicile et inhumé quelque temps après. Un de ses fils a été interpellé pour des besoins d’enquête. Ses collègues musiciens et autres culturels lui ont rendu hommage.