Devant l’Assemblée générale de l’ONU, Joe Biden félicite la jeunesse zambienne

Lors de son discours à l’ONU, le président américain Joe Biden a loué les valeurs démocratiques, meilleur rempart selon lui contre l’autoritarisme. Il a ensuite cité plusieurs exemples, notamment la Zambie, pays d’Afrique australe qui a vu cet été une nouvelle alternance politique avec l’élection de l’opposant Hakainde Hichilema. Une victoire qui, pour Biden, n’aurait pas eu lieu sans la jeunesse zambienne, à qui le président américain a réservé une mention spéciale.

Publicité Lire la suite

Rappelant sa participation au scrutin présidentiel, Joe Biden a félicité la jeunesse zambienne pour son engouement pour le changement. « Le monde démocratique existe partout. Il est incarné par les militants anti-corruption, les défenseurs des droits de l'homme, il est incarné également par la jeunesse zambienne qui, pour la première fois, a utilisé le pouvoir de son bulletin de vote, se rendant massivement aux urnes pour dénoncer la corruption et tracer une nouvelle voie pour son pays », a déclaré le chef de l’État américain.

« Cela fait du bien d'être cité parmi les défenseurs des droits »

Le 12 août dernier, plus de 70% des électeurs se sont rendus aux urnes, en majorité les jeunes, à l'image de Natacha Lungu, étudiante, qui a voté pour la première fois. Ce vote massif a conduit à l'élection de l'opposant Hakainde Hichilema. La réaction de cette jeune électrice au discours de Joe Biden ? De la fierté.

« Cela fait du bien d'être cité parmi les défenseurs des droits, de savoir que les jeunes ont un pouvoir et qu'ils l'ont exercé lors du scrutin. De manière générale, ça fait du bien de voir que les jeunes font partie du changement que nous vivons actuellement. Et cela montre que si vous vous intéressez à ce qui se passe dans votre pays et que vous voulez ardemment changer ce qui ne va pas, le changement est possible et les jeunes ont le pouvoir de bien utiliser leur vote », témoigne-t-elle.

Un message adressé au reste de la jeunesse africaine. Toutefois, Natasha attend encore de voir ce que la nouvelle présidence de Hakainde Hichilema va apporter au pays, mais elle se dit optimiste.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne