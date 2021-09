Fête de l’indépendance du Mali: Assimi Goïta fait le bilan et évite les sujets polémiques

Assimi Goita, président du Conseil national pour le salut du peuple (CNSP) au Mali, lors du sommet de la Cédéao à Accra, le 15 septembre 2020. Nipah Dennis / AFP

Texte par : David Baché 3 mn

Le Mali célèbre ce mercredi son indépendance, proclamée il y a 61 ans par Modibo Keïta, son premier président. Mardi soir, à cette occasion, le colonel Assimi Goïta s’est adressé aux Maliens sur les ondes de l’ORTM, la télévision d’État. Cependant, il est resté plus que sobre sur les deux grands dossiers qui agitent le pays : la date des futures élections et la polémique autour d’une possible signature d’un accord avec le groupe Wagner, société privée russe de sécurité.