Libye: le Parlement vote une motion de censure contre le gouvernement

Le chef du Parlement libyen Aguila Saleh. Abdullah DOMA / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

À trois mois seulement de la date des élections générales prévues le 24 décembre, le Parlement libyen a voté ce mardi 21 septembre une motion de censure contre le gouvernement de transition d'Abdel Hamid Dbeibah, une complication de plus après la demande lundi du Haut-Conseil de l'État d'ajourner l'élection présidentielle et d'organiser uniquement des législatives à la fin de l'année. Les tensions entre les deux camps rivaux de l'Est et de l'Ouest remontent à la surface et menacent à nouveau l'organisation des élections.