RDC: le journaliste Sosthène Kambidi arrêté pour son enquête sur l'assassinat des experts de l'ONU

Les experts de l'ONU, Zaida Catalan et Michael Sharp, ont été assassinés dans le Kasaï en mars 2017. DR

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Cela fait plus de 24 heures que le correspondant de l’AFP, Actualité.cd et fixeur de RFI au Kasaï est détenu sans accès à sa famille et à un avocat. Sosthène Kambidi avait couvert au quotidien les massacres de civils dans les provinces du Kasaï et participé à l’enquête sur l’assassinat des deux experts de l’ONU, Michael Sharp et Zaida Catalan. Il se retrouve accusé, comme un autre journaliste arrêté fin juillet, d’avoir divulgué la vidéo de l’assassinat des deux experts de l’ONU.