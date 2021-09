Bénin: vers un apaisement politique après la rencontre entre Patrice Talon et Boni Yayi?

Boni Yayi (à gauche) et Patrice Talon, ici en avril 2016 à Abidjan. AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La gestion de la démocratie et des libertés du président Talon est décriée par ses opposants et les ONG internationales. Le climat est tendu et les exigences de l'opposition de prendre des mesures pour décrisper le climat politique sont restées jusqu'à présent sans suite. Mais mercredi, Patrice Talon a reçu au palais présidentiel son prédécesseur Boni Yayi pour la première fois depuis 2016.