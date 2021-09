Burkina Faso: démantèlement d’un vaste réseau de fraude sur le carburant

Des bouteilles d'essence vendues dans la rue en 2015 (Image d'illustration). © SIA KAMBOU/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Des investigations dans plusieurs villes du Burkina Faso ont permis, dans le courant de la semaine dernière, l’arrestation de dizaines personnes et la fermeture de plusieurs stations-service et dépôts de carburant. Cette fraude au carburant serait l’un des circuits du financement du terrorisme au Burkina Faso, selon des sources sécuritaires. Le procureur a d'ailleurs ouvert une enquête pour contrebande aggravée, blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.