La situation politique en Libye évoquée en marge de l’AG de l’ONU, les élections en ligne de mire

Les membres du processus de Berlin se sont félicités du maintien du cessez-le-feu, mais ont redit aussi le besoin «immédiat» de voir les mercenaires étrangers se retirer de Libye. Mahmud TURKIA AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En marge de l’Assemblée générale de l’ONU, certains pays et organisations du processus de Berlin se sont rassemblés mercredi 22 septembre pour faire un point sur la situation en Libye. Co-animée par les ministres des Affaires étrangères français, allemand et italien, la réunion s’est tenue à huis clos, mais les participants ont indiqué à l’issue que leur priorité était que tout soit mis en œuvre pour que les élections aient bien lieu le 24 décembre prochain. Ils ont aussi appelé le Conseil de sécurité à étendre le mandat de la Manul - une composante essentielle selon eux pour assurer la paix et la stabilité en Libye.